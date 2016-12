Las personas se esfuerza por tener un peso ideal. Sin embargo, esta situación puede volverse una pesadilla

Las personas se esfuerza a diario por tener un peso ideal. Sin embargo, esta situación puede volverse una pesadilla si luego de la pérdida del peso sumamos el problema de la flacidez posterior a la pérdida de masa.

¿No hice suficiente ejercicio? o ¿la genética no me acompañó en este proceso? Son parte de las interrogantes que se plantean muchas personas que no logran reafirmar el cuerpo luego de una baja sustancial de peso.

Una de las mejores soluciones para mitigar este desagradable problema es el masaje reafirmante. Esta técnica consiste en pequeños golpes enérgicos en las zonas afectadas como el abdomen, los muslos, los glúteos o las caderas. El masaje reafirmante mantiene la salud de nuestra piel, te devuelve el aspecto firme y terso que alguna vez tuviste, reduce el volumen y grasa localizada.

Si quieres un resultado aún mejor, debes complementarlo con una dieta equilibrada y una rutina de ejercicios diarios.

El masaje reafirmante es ideal para personas que tienen sobrepeso o sufren de una flacidez excesiva. El tratamiento para reafirmar la piel está destinado principalmente para recuperar la elasticidad y tonicidad de la piel.

Las sesiones deben ser mínimo de 12 veces y es aconsejable hacerlo 2 ó 3 veces a la semana para ver resultados. El masaje reafirmante del cuerpo consiste en realizar pequeños amasamientos para facilitar la eliminación de líquidos y toxinas.

Beneficios del masaje reafirmante:

Mejora el retorno venoso.

Favorece la eliminación de residuos y toxinas.

Mejora la circulación.

Recomendaciones para el masaje reafirmante:

Seguir una dieta balanceada.

Beber 2 litros de agua.

Tener una buena digestión.

Hacer actividad física.

Complementar con una crema reafirmante en la casa.

Margarita Horta Salinas.

Cosmetóloga, especialista en estética y Terapeuta en Flores de Bach.

margarita@revistapanoramas.cl

